НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 18 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,56 гривень за євро, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 квітня встановлено на такому рівні: 29,5670 гривень за євро (+0,1843 грн). При цьому курс євро на 7 квітня становить 29,3827 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у знизився на 30 копійок до 29,45 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,63 (29,01 - 6 квітня), продажу - 29,45 (29,75 - 6 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 23 копійки до 29,54 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,49 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,0996 гривень за 1 долар (-0,1369 грн). При цьому курс долара на 7 квітня становить 27,2365 гривень за 1 долар.

Офіційний курс євро на 8 квітня 2020 року 29,56 грн/євро