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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Экономика     06.04.2020 - 17:25
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 18 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,38 гривен за евро, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 апреля установлен на таком уровне: 29,3827 гривен за евро (-0,1774 грн). При этом курс евро на 6 апреля составляет 29,5601 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 27 копеек до 29,75 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,01 (29,20 - 3 апреля), продажи - 29,75 (30,02 - 3 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 29,31 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 29,26 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,2365 гривен за 1 доллар (-0,1365 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,373 гривен за 1 доллар.

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