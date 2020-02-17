НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,49 гривен за евро, что немного выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 февраля установлен на таком уровне: 26,4944 гривен за евро (+0,0010 грн). При этом курс евро на 17 февраля составляет 26,4944 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 февраля 2020 года, на наличном рынке снизился на 4 копейки до 26,67 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,32 (26,34 - 14 февраля), продажи - 26,67 (26,71 - 14 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 10 копеек до 26,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,44 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 24,4456 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет 24,4470 гривен за 1 доллар.