НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,49 гривен за евро, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 февраля установлен на таком уровне: 26,4944 гривен за евро (-0,0928 грн). При этом курс евро на 14 февраля составляет 26,5872 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 февраля 2020 года, на наличном рынке снизился на 9 копеек до 26,71 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,45 - 13 февраля), продажи - 26,71 (26,80 - 13 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 2 копейки до 26,57 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,55 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 февраля установлен на таком уровне: 24,447 гривен за 1 доллар (-0,0325 грн). При этом курс доллара на 14 февраля составляет 24,4795 гривен за 1 доллар.