Курс доллара продолжает снижаться

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,52 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,67 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,31 - 14 февраля), продажи - 24,52 (24,53 - 14 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,32 (26,34 - 14 февраля), продажи - 26,67 (26,71 - 14 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,54 - 14 февраля), продажи 3,90 (3,88 - 14 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,35-24,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 17 февраля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 24,48 гривен за доллар, курс в покупке - 24,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,53 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 февраля справочный курс на уровне 24,45 грн/доллар, повысив его по сравнению с 14 февраля (24,44 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 165,50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.