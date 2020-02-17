Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до уровня 24,40 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 17 февраля 2020 года снизился на 5 копеек до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4000 - 24,4300 грн/доллар, евро 26,4447 - 26,4772 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4000 24,4300 EUR/UAH 26,4447 26,4772 RUB/UAH 0,3844 0,3851

Напомним, 14 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4600 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,5562 - 26,5779 грн/евро, российский рубль 0,3849 - 0,3854 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 17 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 24,52 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,67 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,30 (24,31 - 14 февраля), продажи - 24,52 (24,53 - 14 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,32 (26,34 - 14 февраля), продажи - 26,67 (26,71 - 14 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,54 - 14 февраля), продажи 3,90 (3,88 - 14 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 24,4456 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет 24,4470 гривен за 1 доллар.