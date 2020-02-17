НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 26,49 гривень за євро, що трохи вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 лютого встановлено на такому рівні: 26,4944 гривень за євро (+0,0010 грн). При цьому курс євро на 17 лютого становить 26,4944 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого 2020 року, на готівковому ринку знизився на 4 копійки до 26,67 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,32 (26,34 - 14 лютого), продажу - 26,67 (26,71 - 14 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 10 копійок до 26,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,44 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що трохи нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 24,4456 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить 24,4470 гривень за 1 долар.