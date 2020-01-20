НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,95 гривен за евро, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 января установлен на таком уровне: 26,9565 гривен за евро (+0,0202 грн). При этом курс евро на 20 января составляет 26,9363 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 января 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 7 копеек до 27,06 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,67 (26,69 - 17 января), продажи - 27,06 (27,13 - 17 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже не изменился - 26,97 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 26,93 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 7 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 24,3257 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет 24,2527 гривен за 1 доллар.