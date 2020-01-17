НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала еще на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,93 гривен за евро, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 января установлен на таком уровне: 26,9363 гривен за евро (+0,0360 грн). При этом курс евро на 17 января составляет 26,9003 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 января 2020 года, на наличном рынке вырос на 16 копеек до 27,13 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,69 (26,61 - 16 января), продажи - 27,13 (26,97 - 16 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,93 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,25 гривен за доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 24,2527 гривен за 1 доллар (+0,1604 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет 24,0923 гривен за 1 доллар.