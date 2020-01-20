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Курс доллара продолжил рост

Новости » Финансы     20.01.2020 - 13:00
Курс доллара продолжил рост
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает как на межбанке, так и на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 27,06 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,17 (24,10 - 17 января), продажи - 24,40 (24,35 - 17 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,67 (26,69 - 17 января), продажи - 27,06 (27,13 - 17 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 17 января), продажи 3,93 (3,93 - 17 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,25-24,35 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара продолжил рост

Межбанк

Напомним, 20 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,33 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,98 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 января справочный курс на уровне 24,29 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 января (24,20 грн).

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 13-17 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 100 млн долларов, что на 48 млн долларов меньше, чем неделей ранее (148 млн долларов). За минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,576 млрд грн до 121,445 млрд грн.

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Темы: Курс доллара
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