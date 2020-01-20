НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2019 року встановив курс євро на рівні 26,95 гривень за євро, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 січня встановлено на такому рівні: 26,9565 гривень за євро (+0,0202 грн). При цьому курс євро на 20 січня становить 26,9363 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 7 копійок до 27,06 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,67 (26,69 - 17 січня), продажу - 27,06 (27,13 - 17 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу не змінився - 26,97 гривень за євро.. Курс купівлі становить 26,93 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,32 гривень за долар, що на 7 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 24,3257 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 20 січня становить 24,2527 гривень за 1 долар.