Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 20 января 2020 года вырос на 2 копейки до 24,34 гривен за доллар, курс в покупке до 24,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3400 грн/доллар, евро 26,9316 - 26,9735 грн/евро, российский рубль 0,3947 - 0,3955 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,3000 24,3400 EUR/UAH 26,9316 26,9735 RUB/UAH 0,3947 0,3955

Напомним, 17 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,2950 - 24,3250 грн/доллар, евро 26,9397 - 26,9705 грн/евро, российский рубль 0,3946 - 0,3955 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 27,06 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,17 (24,10 - 17 января), продажи - 24,40 (24,35 - 17 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,67 (26,69 - 17 января), продажи - 27,06 (27,13 - 17 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 17 января), продажи 3,93 (3,93 - 17 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 7 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 24,3257 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет 24,2527 гривен за 1 доллар.