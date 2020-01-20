НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,32 гривен за доллар, что на 7 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 24,3257 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 20 января составляет 24,2527 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 20 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,33 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,98 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 января справочный курс на уровне 24,29 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 января (24,20 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 24,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 27,06 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,17 (24,10 - 17 января), продажи - 24,40 (24,35 - 17 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,67 (26,69 - 17 января), продажи - 27,06 (27,13 - 17 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,58 - 17 января), продажи 3,93 (3,93 - 17 января) грн за 10 рублей.