НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 25,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 декабря установлен на таком уровне: 2580,8517 гривен за 100 евро (+4,1805 грн).

При этом курс евро на 26 декабря составляет 2576,6712 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 26 декабря 2019 года, на наличном рынке вырос на 7 копеек до 25,83 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,36 (25,31 - 24 декабря), продажи - 25,83 (25,76 - 24 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 33 копейки до 26,09 гривен за евро. Курс в покупке составляет 25,00 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).

Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря 2019 года провел аукцион по покупке валюты. Объявленный объем аукциона составил 1 млрд долларов. НБУ купил 230 млн долларов у двух участников рынка по курсу 23,2552 грн/долларов.