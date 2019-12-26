НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 4 копійки до 25,80 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2580,8517 гривень за 100 євро (+4,1805 грн).

При цьому курс євро на 26 грудня становить 2576,6712 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня 2019 року, на готівковому ринку виріс на 7 копійок до 25,83 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,36 (25,31 - 24 грудня), продажу - 25,83 (25,76 - 24 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 33 копійки до 26,09 гривень за євро. Курс купівлі становить 25,00 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 грудня встановлено на такому рівні: 2329,2885 гривень за 100 доларів (+3,7730 гривень).

Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/дол.