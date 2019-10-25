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Курс доллара стабилизировался на межбанке

Новости » Финансы    25.10.2019 - 17:20
Курс доллара стабилизировался на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар после роста выше 25,20 снова вернулся к уровню 25,10 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 25 октября 2019 года снизился на 2 копейки до 25,13 гривен за доллар, курс в покупке до 25,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 27,87 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1000 - 25,1300 грн/доллар, евро 27,8434 - 27,8767 грн/евро, российский рубль 0,3931 - 0,3937 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1000

25,1300

EUR/UAH

27,8434

27,8767

RUB/UAH

0,3931

0,3937

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Напомним, 24 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1100 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,9128 - 27,9491 грн/евро, российский рубль 0,3920 - 0,3926 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 2517,4116 гривен за 100 долларов (+6,0004 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 25 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 28,02 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,94 (24,88 - 24 октября), продажи - 25,21 (25,14 - 24 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,57 - 24 октября), продажи - 28,02 (28,01 - 24 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 24 октября), продажи 3,93 (3,93 - 24 октября) грн за 10 рублей.

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара закрепился выше уровня 25 гривен
Темы: Курс доллара
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