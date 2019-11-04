Курс доллара немного вырос в начале недели

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,91 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копейку до 27,86 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,78 (24,65 - 1 ноября), продажи - 24,91 (24,88 - 1 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,36 - 1 ноября), продажи - 27,86 (27,77 - 1 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,53 - 1 ноября), продажи 3,93 (3,91 - 1 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,70-25,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 4 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,71 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 ноября справочный курс на уровне 24,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 ноября (24,70). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4102,3 млн долларов.

Напомним, население Украины в октябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1413,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1504,8 млн долларов. Таким образом в октябре чистая покупка валюты населением составила 91,5 млн долларов, в то время как сентябре наблюдалась чистая продажа (на 88,8 млн долларов).