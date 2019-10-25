НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 2 копейки до 27,96 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 октября установлен на таком уровне: 2796,0891 гривны за 100 евро (+1,3907 грн).

При этом курс евро на 24 октября составляет 2794,6984 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 1 копейку до 28,02 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,57 - 24 октября), продажи - 28,02 (28,01 - 24 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 7 копеек до 27,87 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,84 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 2517,4116 гривен за 100 долларов (+6,0004 гривен).