НБУ на 25 октября поднял официальный курс доллара выше 25 гривен

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,11 гривен за доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне: 2511,4112 гривен за 100 долларов (+22,1583 гривен).

При этом курс доллара на 24 октября составляет 2489,2529 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 24 октября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 25,06 гривен за доллар, курс в покупке до 25,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,9669 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 октября справочный курс на уровне 25,13 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 октября (24,87).

В то же время в обменных пунктах Украины 24 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 28,01 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,88 (24,75 - 23 октября), продажи - 25,14 (24,98 - 23 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,39 - 23 октября), продажи - 28,01 (27,79 - 23 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,53 - 23 октября), продажи 3,93 (3,93 - 23 октября) грн за 10 рублей.