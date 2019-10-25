НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 27,96 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 2796,0891 гривні за 100 євро (+1,3907 грн).

При цьому курс євро на 24 жовтня становить 2794,6984 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 1 копійку до 28,02 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,57 (27,57 - 24 жовтня), продажу - 28,02 (28,01 - 24 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 7 копійок до 27,87 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,84 грн.

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 2517,4116 гривень за 100 доларів (+6,0004 гривень).