НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 25 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 25 копеек до 27,94 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 октября установлен на таком уровне: 2794,6984 гривны за 100 евро (+25,9024 грн).

При этом курс евро на 24 октября составляет 2768,796 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 октября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 22 копейки до 28,01 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,57 (27,39 - 23 октября), продажи - 28,01 (27,79 - 23 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 12 копеек до 27,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,91 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,11 гривен за доллар, что на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 октября установлен на таком уровне: 2511,4112 гривен за 100 долларов (+22,1583 гривен).