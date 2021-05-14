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НБУ повысил официальный курс евро на 10 копеек

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,47 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 мая установлен на таком уровне: 33,4781 гривен за евро (+0,1043 грн). При этом курс евро на 14 мая составляет 33,3738 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро вырос после падения в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,44 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,42 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,61 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 27,6142 гривен за 1 доллар (-0,0131 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 27,6273 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

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