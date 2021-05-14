Курс доллара упал до минимума за 8 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,61 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 27,6142 гривен за 1 доллар (-0,0131 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 27,6273 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)