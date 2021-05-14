Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 14 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,55 гривен за доллар, курс в покупке до 27,53 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,44 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 13 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 33,3970 - 33,4212 грн/евро, российский рубль 0,3734 - 0,3738 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5300 - 27,5500 грн/доллар, евро 33,4241 - 33,4484 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,61 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 27,6142 гривен за 1 доллар (-0,0131 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 27,6273 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.