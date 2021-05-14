НБУ підвищив офіційний курс євро на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,47 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 17 травня встановлено на такому рівні: 33,4781 гривень за євро (+0,1043 грн). При цьому курс євро на 14 травня становить 33,3738 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 2 копійки до 33,44 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,42 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,61 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 17 травня встановлено на такому рівні: 27,6142 гривень за 1 долар (-0,0131 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 27,6273 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.