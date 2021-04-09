НБУ повысил официальный курс доллара на 9 апреля до 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс доллара растет в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,9768 гривен за 1 доллар (+0,0845 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет: 27,8923 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)