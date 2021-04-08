Курс доллара прекратил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 7 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,2262 - 33,2472 грн/евро, российский рубль 0,3590 - 0,3593 грн/рубль.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,9300 - 27,9500 грн/доллар, евро 33,1780 - 33,1990 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,89 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,8923 гривен за 1 доллар (+0,0539 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение двух дней подряд.

Прогноз

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году 27,98 грн/доллар.