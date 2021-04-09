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НБУ підвищив офіційний курс долара на 9 квітня до 28 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 9 квітня до 28 гривень Фото: курс долара зріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня, встановлений на рівні 27,97 гривень за долар. Курс долара росте протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9768 гривень за 1 долар (+0,0845 грн). При цьому курс долара на 8 квітня складає: 27,8923 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 9 квітня до 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 9 квітня до 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 8 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 33,19 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме в 2021 році 27,98 грн/долар.

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