НБУ підвищив офіційний курс долара на 9 квітня до 28 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 9 квітня, встановлений на рівні 27,97 гривень за долар. Курс долара росте протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 9 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,9768 гривень за 1 долар (+0,0845 грн). При цьому курс долара на 8 квітня складає: 27,8923 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)