МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за октябрь прошлого года.
Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2021 год - 27,98 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,12 грн/доллар)
- 2022 год - 27,61 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,96 грн/доллар)
- 2023 год - 27,59 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар)
- 2024 год - 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар)
- 2025 год - 27,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,10 грн/доллар).
- 2026 год - 27,75 грн/доллар.
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,5 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.
По прогнозу аналитиков, орошенных РБК-Украина, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.