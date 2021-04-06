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НБУ резко снизил официальный курс доллара

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 17:00
НБУ резко снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара перешел к падению (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (-0,1006 грн). При этом курс доллара на 6 апреля составляет: 27,939 гривен за 1 доллар.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста.

НБУ резко снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,88 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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