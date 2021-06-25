НБУ повысил официальный курс доллара почти на 20 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс доллара снова растет после падения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4589 гривен за 1 доллар (+0,1852 грн). При этом курс доллара на 24 июня составляет: 27,2737 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

