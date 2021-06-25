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НБУ підвищив офіційний курс долара майже на 20 копійок

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара майже на 20 копійок Фото: курс долара виріс на 18 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлений на рівні 27,45 гривень за долар. Курс долара знову зростає після падіння напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4589 гривень за 1 долар (+0,1852 грн). При цьому курс долара на 24 червня становить: 27,2737 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара майже на 20 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 18 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара майже на 20 копійок

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 22 копійки до 32,55 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2/27,4 грн.

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