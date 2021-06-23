Курс доллара снизился после резкого роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 27,2737 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 27,305 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как он рос в течение четырех дней подряд. Скриншот (bank.gov.ua)