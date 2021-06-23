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Курс доллара снизился после резкого роста

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Украина, Среда 23 июня 2021 16:10
Курс доллара снизился после резкого роста Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 27,2737 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 27,305 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снизился после резкого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как он рос в течение четырех дней подряд.

Курс доллара снизился после резкого роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Напомним, межбанк открылся небольшим снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,56 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.

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