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НБУ повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    29.08.2019 - 16:10
НБУ повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,23 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 августа установлен на таком уровне: 2523,229 гривен за 100 долларов (+1,0434 гривен).

При этом курс доллара на 29 августа составляет 2522,1856 гривен за 100 долларов.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 29 августа межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,27 гривен за доллар, курс в покупке до 25,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 27,99 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 28 августа (25,22).

В то же время в обменных пунктах Украины 29 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 28,13 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,08 (25,02 - 28 августа), продажи - 25,34 (25,26 - 28 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,67 (27,63 - 28 августа), продажи - 28,13 (28,10 - 28 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 28 августа), продажи 3,86 (3,86 - 28 августа) грн за 10 рублей.

Курс доллара 29 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ Курс доллара растет на межбанке
Темы: Курс доллара
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