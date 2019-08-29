Курс доллара растет на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 29 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,27 гривен за доллар, курс в покупке до 25,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 27,99 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,2500 - 25,2700 грн/доллар, евро 27,9820 - 27,9991 грн/евро, российский рубль 0,3777 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2500 25,2700 EUR/UAH 27,9820 27,9991 RUB/UAH 0,3777 0,3784

Напомним, 28 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2000 - 25,2200 грн/доллар, евро 27,9216 - 27,9412 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,22 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 августа установлен на таком уровне: 2522,1856 гривен за 100 долларов (+5,6926 гривен).

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) покупкой или продажей валюты на межбанковском валютном рынке пытается снизить колебания курса. Как отметил Смолий, НБУ не может ставить цель покупать валюты больше или меньше, чем позволяет рынок.

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил замглавы НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний.