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Курс доллара 29 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

Новости » Финансы    29.08.2019 - 12:18
Курс доллара 29 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар медленно растет

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 августа 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 25,34 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 28,13 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,08 (25,02 - 28 августа), продажи - 25,34 (25,26 - 28 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,67 (27,63 - 28 августа), продажи - 28,13 (28,10 - 28 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 28 августа), продажи 3,86 (3,86 - 28 августа) грн за 10 рублей.

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,95-25,45 грн/доллар, немного повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара 29 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,24 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 28 августа (25,22). Таким образом, официальный курс на 29 августа будет установлен примерно на этом же уровне.

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,27 гривен за доллар, курс в покупке до 25,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 27,99 гривен за евро.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) покупкой или продажей валюты на межбанковском валютном рынке пытается снизить колебания курса. Как отметил Смолий, НБУ не может ставить цель покупать валюты больше или меньше, чем позволяет рынок.

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил замглавы НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний.

Курс доллара растет на межбанке НБУ на 29 августа повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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