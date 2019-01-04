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НБУ повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    04.01.2019 - 16:50
НБУ повысил официальный курс доллара
Фото: коллаж (Pіxabay)

Курс доллара возобновил рост

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,70 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 января установлен на таком уровне: 2770,94 гривен за 100 долларов (+19,7718 гривен).

При этом курс доллара на 4 января составляет 2751,1682 гривен за 100 долларов.

НБУ повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 4 января составило 27,69 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6963 гривен за доллар, что 18 копеек выше, чем установленный 3 января (27,5129 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 4 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек до 27,64 грн/доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 31,52 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,89 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,85 гривен за евро.

Курс доллара резко вырос на межбанке НБУ повысил справочный курс доллара
Темы: Курс доллара
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