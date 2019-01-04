НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара відновив зростання

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 грн/долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 січня встановлено на такому рівні: 2770,94 гривень за 100 доларів (+19,7718 гривень).

При цьому курс долара на 4 січня становить 2751,1682 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 4 січня склало 27,69 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,6963 гривень за долар, що 18 копійок вище, ніж встановлений 3 січня (27,5129 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на 15 копійок до 27,64 грн/долар, курс купівлі до 27,61 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 32 копійки до 31,52 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,57 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 31,85 гривень за євро.