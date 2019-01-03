НБУ понизил официальный курс доллара

Курс доллара падает в начале 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 января 2018 года установил официальный курс на уровне 27,51 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 января установлен на таком уровне: 2751,1682 гривен за 100 долларов (-17,6582 гривен).

При этом курс доллара на 29 декабря составляет 2768,8264 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Справочное значение курса доллара на 3 января составило 27,51 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,5129 гривен за доллар, что 16 копеек ниже, чем установленный 28 декабря 2018 года (27,6798 гривен за доллар).

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 3 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 20 копеек до 27,56 грн/доллар, курс в покупке до 27,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 42 копейки до 31,36 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 27,94 гривен за доллар, в покупке снизился на 9 копеек до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 31,88 гривен за евро.