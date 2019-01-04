НБУ повысил справочный курс доллара

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 18 копеек

Справочное значение курса доллара на 4 января составило 27,69 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,6963 гривен за доллар, что 18 копеек выше, чем установленный 3 января (27,5129 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 4 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек до 27,64 грн/доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 31,52 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,89 гривен за доллар, в покупке снизился на 3 копейки до 27,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,85 гривен за евро.