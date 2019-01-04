Курс доллара вырос на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар вырос на 15 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек до 27,64 грн/доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 32 копейки до 31,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,6100 - 27,6400 грн/доллар, евро 31,4892 - 31,5234 грн/евро, российский рубль 0,4036 - 0,4043 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6100 27,6400

EUR/UAH 31,4892 31,5234

RUB/UAH 0,4036 0,4043

Напомним, 3 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,4600 - 27,4900 грн/доллар, евро 31,2082 - 31,2423 грн/евро, российский рубль 0,3985 - 0,3993 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,51 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 января установлен на таком уровне: 2751,1682 гривен за 100 долларов (-17,6582 гривен).