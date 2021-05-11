НБУ повысил официальный курс доллара на 11 мая

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

