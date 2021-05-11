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НБУ повысил официальный курс доллара на 11 мая

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 07:45
НБУ повысил официальный курс доллара на 11 мая Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на уровне 27,76 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения накануне.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,7641 гривен за 1 доллар (+0,0436 грн). При этом курс доллара на 7 мая составляет: 27,7205 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил официальный курс доллара на 11 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил официальный курс доллара на 11 мая

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,45 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижение курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.

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