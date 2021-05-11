НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 травня

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлений на рівні 27,76 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.



