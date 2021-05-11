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НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 травня

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 травня Фото: курс долара виріс на 4 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлений на рівні 27,76 гривень за долар. Курс долара виріс після зниження напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7641 гривень за 1 долар (+0,0436 грн). При цьому курс долара на 7 травня становить: 27,7205 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 11 травня

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 травня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,45 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у травні продовжиться тенденція помірного зниження курсу долара до гривні. Вона буде спостерігатися з одночасним подорожчанням євро за рахунок того, що європейська валюта може продовжити рости на світовому ринку.

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