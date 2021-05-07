Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,45 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 33,4368 - 33,4581 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3742 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 мая установлен на таком уровне: 27,75 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 6 мая составляет: 27,7867 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.