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Каким будет курс доллара и евро в мае: прогноз аналитика

Новина українською → Украина, Суббота 01 мая 2021 08:20
Каким будет курс доллара и евро в мае: прогноз аналитика Фото: курс доллара может упасть в мае (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае продолжится тенденция умеренного снижения курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,3-27,9 грн, евро - в диапазоне 34,2-34,9 грн", - отметил он.

Как напомнил аналитик, в апреле гривна продолжила укрепление к доллару, которое длится с конца прошлого года, однако заметно сдала к евро. Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,8852 до 27,7500 грн (-0,5%).

Курс евро за это же время вырос с 32,7233 до 33,6427 грн (+2,8%). Рост европейской валюты к гривне с одновременным снижением доллара связан с укреплением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD выросла с 1,1740 до 1,2120 (+3,3%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 1,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,2%.

"В течение месяца динамика валют была неоднозначной. В первой половине месяца курс доллара к гривне рос на воне эскалации военно-политической ситуации на границе Украины с РФ. Однако после заявления об отводе российских войск от границы, гривна достаточно быстро укрепилась к американской валюте", - добавил аналитик Альпари.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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