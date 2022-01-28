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НБУ повысил курс доллара до максимума за семь лет

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Украина, Пятница 28 января 2022 06:15
НБУ повысил курс доллара до максимума за семь лет Фото: курс доллара вырос до максимума за 7 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 28 января 2022 года установлен на уровне 28,98 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,9879 гривен за 1 доллар (+0,1895 грн). При этом курс доллара на 27 января составляет: 28,7984 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил курс доллара до максимума за семь лет

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 19 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил курс доллара до максимума за семь лет

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс доллара на межбанке 27 января 2022 года поднялся выше 29 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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