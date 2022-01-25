Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 28,64 гривен за доллар, курс в покупке - 28,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,36 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,6200 - 28,6400 грн/доллар, евро 32,3463 - 32,3689 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3635 грн/рубль.
Напомним, 24 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5800 - 28,6000 грн/доллар, евро 32,2925 - 32,3122 грн/евро, российский рубль 0,3608 - 0,3612 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара снова вырос после трехдневного снижения. Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.