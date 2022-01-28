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НБУ підвищив курс долара до максимуму за сім років

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Україна, П'ятниця 28 січня 2022 06:15
НБУ підвищив курс долара до максимуму за сім років Фото: курс долара виріс до максимуму за 7 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 січня 2022 року встановлений на рівні 28,98 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,9879 гривень за 1 долар (+0,1895 грн). При цьому курс долара на 27 січня становить: 28,7984 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за сім років

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 19 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за сім років

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку 27 січня 2022 року піднявся вище 29 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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