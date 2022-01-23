Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на конец января

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

"Если говорить о прогнозе курса до конца зимы, он будет практически полностью зависеть от развития геополитической ситуации на границе с РФ. При заметной деэскалации ситуации доллар может вернуться к 27,5 грн. При усилении напряженности (но без перехода в "горячий" военный конфликт), доллар может подорожать до 29,5 грн. В случае же перехода к боестолкновениям предсказать динамику курса не представляется возможным", - сказал аналитик.

По его словам, многое будет зависеть от того, как именно будут развиваться события в военном и политическом плане, от возможных экстренных мер и административных ограничений на валютном рынке, которые могут быть приняты НБУ в ответ на такое развитие событий.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-2,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,74 до 28,32 грн (+2,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,00/28,02 до 28,22/28,24 грн (+0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,87/28,13 до 28,19/28,41 грн (+1,1%/+1,0%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.