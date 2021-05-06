НБУ повысил курс доллара на 6 мая

Фото: курс доллара вырос менее чем на копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,7339 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 27,733 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)